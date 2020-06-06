Коронавирус в России: главное на утро 6 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

— Более 126 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на него находятся на лечении в медучреждениях России, на ИВЛ — 3460 человек, это количество немного увеличилось, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Столичные власти могут на следующей неделе принять «радикальные решения» по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин.

— Жители Приморья с субботы, 6 июня, могут гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами, если будут соблюдать меры безопасности.

— Предприятия общественного питания и религиозные учреждения Карелии, приостановившие свою деятельность из-за коронавируса, возобновляют работу с 6 июня.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Забайкальский край и Северная Осетия вызывают тревогу из-за ситуации с коронавирусом.

— Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.