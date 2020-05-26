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Коронавирус в России: главное на утро 26 мая

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

— Из-за введенных для борьбы с коронавирусом ограничений в Москве вынуждены не работать около 1 млн человек.

— Правительство начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.

— Россиянам необходимо будет соблюдать режим обязательного ношения масок в ближайшие один-два месяца.

— Власти Москвы в ближайшее время планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер.

— Премьер-министр Михаил Мишустин попросил граждан провести отпуск внутри страны.

— Более половины россиян заявили о том, что их зарплата снизилась за время действия ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса.

— Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести компенсации расходов для работающих удаленно.

— Занятия спортом на открытом воздухе группами не более 10 человек разрешили в Карелии.

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