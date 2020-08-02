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Коронавирус в России: главное на утро 2 августа

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

— С 15 августа Россия возобновит международное авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут выполняться раз в неделю по маршруту Москва-Женева-Москва, в Швейцарию из России пока смогут въехать только граждане, имеющие вид на жительство. По прилету в Женеву россияне должны будут пройти десятидневный карантин по месту жительства.

— Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что начать массовую вакцинацию от коронавируса планируется в октябре. Он отметил, что вакцинация будет бесплатной для всех граждан страны.

— В Москве начали массовые проверки соблюдения масочного режима в общественных местах.

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