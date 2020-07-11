Коронавирус в России: главное на утро 11 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров. Решение о проведении диспансеризации в каждом конкретном регионе будут принимать, исходя из эпидемиологической ситуации.

— Китай отменит на неделю рейс Москва-Пекин авиакомпании Air China после обнаружения случаев заражения коронавирусом на борту. 4 июля на рейсе CA910 положительный анализ оказался у более чем пяти пассажиров.

— В Челябинской области продлили режим самоизоляции, он будет действовать до 26 июля. На день позднее, 27 июля закончится режим ограничений в Ханты-Мансийском АО. В Томской области режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса продлится до 1 августа.