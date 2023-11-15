Губерниев оскорбил комментатора «Матч ТВ» Шнякина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил коллегу по «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.

Ранее Шнякин удивился, что его совместный репортаж с Романом Трушечкиным на финале ЧМ-2022 не попал в список номинантов ежегодной премии ТЭФИ. При этом на награду претендуют два эфира с участием Дмитрия Губерниева.

Кроме того, Шнякина поддержал другой футбольный комментатор Константин Генич.

«Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное говно...Рома — держись!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.