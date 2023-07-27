Календарь праздничных и выходных дней 2023 года: актуальная версия

С 4 по 6 ноября будут выходные на День народного единства

Список праздников и выходных в 2023 году утвержден Правительством России: календарь нерабочих и выходных дней при пятнидневной рабочей неделе в полном виде.

Новогодние праздники

С 1 по 8 января (9 дней) продлились новогодние каникулы. Первым рабочим днем в 2023 году стало 9 января, понедельник.

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День защитника Отечества 23 февраля

С 23 по 26 февраля прошли февральские праздники в честь Дня защитника Отечества. Россияне отдыхали четыре дня — с четверга до воскресенья.

Международный женский день 8 марта

В среду, 8 марта, российские граждане отдыхали в связи с Международным женским днем.

Праздник Весны и Труда 1 мая

С 29 апреля по 1 мая в России были объявлены нерабочие дни в связи с Праздником Весны и Труда. Граждане получили выходные с субботы до понедельника — три дня.

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День Победы 9 мая

С 6 по 9 мая в стране праздновался День Победы в Великой Отечественной войне. Россияне не работали четыре дня — с субботы до вторника.

День России 12 июня

С 10 по 12 июня в России отмечали государственный праздник День России. С субботы до понедельника были нерабочие дни.

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День народного единства 4 ноября

С 4 по 6 ноября работники РФ получат выходные в связи с праздником Дня народного единства. Россияне будут отдыхать три дня — с субботы до понедельника.

Новогодние праздники 2024 и выходные в декабре

Согласно проекту Минтруда постановления правительства, новогодние праздники продлятся с 29 декабря по 8 января включительно. Россияне будут отдыхать 11 дней (с пятницы по понедельник).