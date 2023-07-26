День Военно-Морского флота: когда и в каких городах пройдут парады

День ВМФ в 2023 году отметят 30 июля.

История Дня ВМФ

Впервые этот праздник отметили в 1939 году, когда адмирал Флота СССР Николай Кузнецов предложил советскому руководству учредить День ВМФ. Правда, тогда он отмечался 24 июля. Дата была выбрана неслучайно — это день рождения флотоводца. С 1980 года торжество перенесли на последнее воскресение июля.

Фото Global Look Press

Традиции Дня ВМФ

Обычно в этот день проводятся:

Военно-морской парад

Церемония поднятия флага

Возложение цветов

Концерты

Когда празднуется День ВМФ в России в 2023 году

День Военно-Морского флота в нашей стране традиционно отмечается в последний выходной день июля. В этом году торжества состоятся 30 июля.

Фото Global Look Press

Где пройдет День ВМФ в 2023 году

Мероприятия запланированы в крупных портовых городах России.

Санкт-Петербург

Главный Военно-морской парад страны вновь примет Северная столица. В нем будут задействованы около 40 кораблей, субмарин и судов. Оркестровый батальон, который сформирован из ведущих оркестров ВМФ, будет отвечать за музыкальное сопровождение. Начало торжественных мероприятий назначено на 11.00 по московскому времени. День завершится праздничным салютом.

Балтийск

Здесь торжественные мероприятия начнутся в 9.30. Жителей и гостей ждет парад военных кораблей по Калининградскому морскому каналу. Параллельно с этим пройдет воздушный парад. При летной погоде в небо поднимутся истребители, фронтовые бомбардировщики, вертолеты, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты.

Североморск (Мурманская область)

В Североморске пройдет экскурсия на подводную лодку К-21, марш войск Североморского гарнизона и военнослужащих-женщин, а также шествие военной техники. Но главным событием станет парад кораблей Северного Флота и военно-спортивные показательные выступления. Для всех желающих также открыты двери в музее ВВС СФ.

Фото Global Look Press

Новороссийск

Старт торжества запланирован на 9.00. Начнется день с возложения венков. Затем пройдет шествие из 20 судов под музыкальное сопровождение военного оркестра. Жителей также ждет спортивный праздник, показ выставочной боевой техники береговых войск ВМФ и салют. Место проведение — акватория Цемесской бухты.

Владивосток

Торжество начнется с 10.30. Место празднования — набережная Спортивной гавани. В программу войдут выступления местных творческих коллективов, концерт ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота России.

Севастополь

Ежегодно день ВМФ в Севастополе проходит по одному и тому же сценарию: молебен во Владимирском соборе, возложение цветов и венков к Мемориальной стене, торжественная встреча командующего ЧФ на Графской пристани, обход кораблей в Севастопольской бухте. В конце дня всех гостей мероприятия ждут концерт и салют. Начало мероприятий с 8:30.