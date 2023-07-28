День Воздушно-десантных войск: главные места празднования в Москве и Санкт-Петербурге
История Дня ВДВ
2 августа 1930 года впервые были проведены учения Военно-воздушных сил. В них участвовали 12 человек. Уже через два года были сформированы подразделения в больших количествах по всей стране.
Когда празднуется День ВДВ в России?
Традиционно День ВДВ празднуют 2 августа. В 2023 году этот день выпадает на среду.
Традиции праздника День ВДВ
- Ношение беретов и тельняшек
С 1954 года командующим ВДВ был Василий Маргелов — при нем появилась всеми узнаваемая форма десантников.
- Купание в фонтанах
2 августа также отмечается Ильин день, его считают покровителем десантников. В Советском союзе была традиция умываться родниковой водой, сегодня она видоизменилась.
- Есть арбузы
Август — сезон арбузов, поэтому их принято есть в этот день. Традиция появилась еще в начале 1990 годов.
- Автопробеги с символикой ВДВ
Изначально проводился обычный крестный ход, но в последние десятилетия десантники устраивают автопробеги.
- Возложение цветов у мемориалов
Чтобы почтить память погибших сослуживцев, десантники возлагают цветы у памятников и мемориалов.
Места празднования в Москве
В столице десантники отмечают свой праздник на следующих площадках:
- ВДНХ
- Парк Горького
- Поклонная гора
- Парк «Сокольники»
Места празднования в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге десантники собираются в следующих локациях:
- Дворцовая площадь
- Марсово поле
- Серафимовское кладбище
- Сквер Маргелова