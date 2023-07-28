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День Воздушно-десантных войск: главные места празднования в Москве и Санкт-Петербурге

День Воздушно-десантных войск отметят 2 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Десантник в голубом берете и с флагом
День ВДВ празднуют и на трибунах стадионов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
В среду, 2 августа, отмечается день рождения советских Воздушно-десантных войск.

История Дня ВДВ

2 августа 1930 года впервые были проведены учения Военно-воздушных сил. В них участвовали 12 человек. Уже через два года были сформированы подразделения в больших количествах по всей стране.

Когда празднуется День ВДВ в России?

Традиционно День ВДВ празднуют 2 августа. В 2023 году этот день выпадает на среду.

Люди на улицах празднуют День Воздушно-десантных войск
Фото Global Look Press

Традиции праздника День ВДВ

  • Ношение беретов и тельняшек

С 1954 года командующим ВДВ был Василий Маргелов — при нем появилась всеми узнаваемая форма десантников.

  • Купание в фонтанах

2 августа также отмечается Ильин день, его считают покровителем десантников. В Советском союзе была традиция умываться родниковой водой, сегодня она видоизменилась.

  • Есть арбузы

Август — сезон арбузов, поэтому их принято есть в этот день. Традиция появилась еще в начале 1990 годов.

  • Автопробеги с символикой ВДВ

Изначально проводился обычный крестный ход, но в последние десятилетия десантники устраивают автопробеги.

  • Возложение цветов у мемориалов

Чтобы почтить память погибших сослуживцев, десантники возлагают цветы у памятников и мемориалов.

Люди на улицах празднуют День Воздушно-десантных войск
Фото Global Look Press

Места празднования в Москве

В столице десантники отмечают свой праздник на следующих площадках:

  • ВДНХ
  • Парк Горького
  • Поклонная гора
  • Парк «Сокольники»
Люди на улицах празднуют День Воздушно-десантных войск
Фото Global Look Press

Места празднования в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге десантники собираются в следующих локациях:

  • Дворцовая площадь
  • Марсово поле
  • Серафимовское кладбище
  • Сквер Маргелова
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