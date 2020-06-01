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К Правительству России обратились с просьбой принять срочные меры для защиты медиков

09:43
Врачи нуждаются в дополнительных средствах защиты. Фото Reuters
Врачи нуждаются в дополнительных средствах защиты. Фото Reuters
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Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает РБК.

В письме участники группы обращают внимание на сохраняющийся дефицит средств индивидуальной защиты для медиков и организационные и ресурсные проблемы в медицинских учреждениях. Эксперты предлагают также пересмотреть документы, регулирующие закупки средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения».

Особенно важно, отмечается в письме, обеспечить средствами защиты медиков в условиях второй волны пандемии, которая может наступить осенью. Экспертная группа просит принять срочные меры для решения проблем с защитой медработников.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/

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