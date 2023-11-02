Илон Маск рассказал, почему сорвался бой с Цукербергом

Самый богатый человек на Земле Илон Маск заявил, что медиамагнат Марк Цукерберг не стал вести с ним переговоры о бое после того, как Маск заявил, что бой состоится не в UFC.

«Я подумал: «Ну, я не могу от этого отказаться». Потом я подумал, что если бой будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC и все такое, но мы не будем размещать тонны рекламы UFC на Колизее, потому что это место с большой историей. Вы же не хотите, чтобы здесь все было как в NASCAR. И тогда Цук отказался. Слушай, в конце концов, я буду драться с ним в любом месте, при любых правилах», — сказал Маск на подкасте The Joe Rogan Experience.

Ранее Цукерберг заявил, что Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.