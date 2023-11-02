Чепиков прокомментировал заявление МОК относительно дискриминации спортсменов из Израиля

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу дискриминации спортсменов из Израиля.

«К большому сожалению, МОК до сих пор продолжает находиться под значительным давлением со стороны англосаксонского мира. По этой причине и возникают подобные ситуации двойных стандартов. Россия и поддерживающие ее страны пытаются бороться с системой однополярного мира и возникающей двойственностью, как в данном случае. Все должно решаться на паритетных основах», — заявил Чепиков RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.