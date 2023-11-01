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Сегодня, 18:35

Губерниев — о поддержке израильских спортсменов со стороны МОК: «Это лицемерие и фарисейство чистой воды»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление МОК об отношении к представителям Израиля.

«Ну, это лицемерие и фарисейство чистой воды. Абсолютное двуличие, тут даже комментировать нечего. То есть русские и белорусы должны за все страдать, а ко всем приняты такие правила. Поэтому это абсолютное двуличие, абсолютное» — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

Дмитрий Губерниев
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