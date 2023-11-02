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Сегодня, 17:36

Гуляев: «Пьер де Кубертен был бы в ужасе от того, во что превратили МОК»

Виктория Кравченко
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что думает о заявлении МОК по поводу спортсменов из Израиля.

«Это откровенное нарушение всех олимпийских принципов со стороны ответственных чинов МОК. Уверен, Пьер де Кубертен был бы в полном ужасе, если бы увидел, во что сегодня превратили его великое детище», — цитирует Гуляева RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1225624-gulyaev-mok-izrail
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