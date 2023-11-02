Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 17:53

Колобков: «МОК обязан заниматься развитием спорта, любая дискриминация неприемлема»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) и его руководителей.

«Считаю, что МОК обязан заниматься развитием спорта и проведением соревнований, продвигая при этом настоящие олимпийские ценности. Любая дискриминация спортсменов, на мой взгляд, будет неприемлемой, исходя из совершенно любого контекста для этого. К глубокому сожалению, несколько лет назад организация приняла иное решение в отношении россиян. Сейчас мы видим последствия тех неправильных действий, которые предпринимались в угоду определенным странам и политике», — цитирует Колобкова RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

Павел Колобков
МОК
1
0
Читайте также
Sport24: «Торино» планирует вернуть Миранчука
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Белов завершил карьеру и стал тренером в системе СКА
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуляев: «Пьер де Кубертен был бы в ужасе от того, во что превратили МОК»
Новости
RSS RSS
Все новости