Губерниев признался, что не понимает претензий в свой адрес со стороны Бузовой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев признался в интервью «СЭ», что не понимает, за что должен был извиниться перед певицей Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ».

— Эфир начался с того, что вы будете извиняться. За что?

— Я не знаю, не хочу к этому моменту возвращаться. Все, что касается этой истории, я уже давно написал. Мне сложно сказать.

— Что значит ее фраза: «Он меня пять лет оскорбляет»?

— Я первый раз об этом слышу.

— Она в эфире это сказала.

— Это надо спросить у Ольги. Дело в том, что я периодически оставляю комментарии разным людям, но Боже упаси, чтобы говорить о том, что они являются оскорбительными. Например, скажем, если вы катаетесь с партнершей в «Ледниковом периоде», допустим, вот вы лично. И что-то не получается у партнерши: я говорю о том, что партнер — классный, а партнерша — не очень, и она тянет партнера в бездну неудач. Где же здесь оскорбление?

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.