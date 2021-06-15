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Губерниев рассказал о реакции руководства на перепалку с Бузовой

23:30
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», как на его конфликт с певицей Ольгой Бузовой отреагировало руководство «Матч ТВ».

«Как отреагировало руководство? Сказало, что будет ходатайствовать о присвоении звания Народного артиста Российской Федерации. В связи с чем? В связи с моей скромной работой. Представляете, как классно? Народный артист! Минуя заслуженного, причем!» — сказал Губерниев «СЭ».

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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