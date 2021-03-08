По состоянию на понедельник, 8 марта, за последние сутки в России выявлено 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 322 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 421), Санкт-Петербурге (956), Московской области (746), Нижегородской области (382) и Ростовской области (268).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.