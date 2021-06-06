Главное о коронавирусе в России и мире на 6 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 163 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 369 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 936), Санкт-Петербурге (861), Московской области (773), Нижегородской области (161) и Ростовской области (157).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 126 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 787 летальных исходов, выздоровели 4 736 446 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 6 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 173 729 970.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 204 374 человека. Далее идут Индия (28 809 339) и Бразилия (16 907 425).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 612 203. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (472 629) и Индия (346 784).

— Власти Индонезии запретили своим гражданам совершать паломничество в Мекку в целях безопасности в связи с коронавирусом. С другой стороны, пока приглашение от Саудовской Аравии не получило ни одно государство. В 2020 году хадж был отменен.

— Китай должен заплатить другим странам «репарации» за пандемию коронавируса минимум в десять триллионов долларов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.

— Глава минздрава Индии Харш Вардхан в ходе встречи министров здравоохранения стран G7 выступил против введения паспортов вакцинации от коронавируса на данном этапе пандемии.