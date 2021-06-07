Журова раскритиковала УЕФА за решение допустить форму сборной Украины на Евро

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.

«В моем понимании это недопустимо. Для них, видимо, это не так. Понятно, что в УЕФА живут немного другими реалиями и считают, что политика может быть замешана в спорт. Допускаю, что в других международных федерациях такого быть не могло. Тот же МОК (Международный Олимпийский Комитет) особенно трепетно относится к таким моментам. Я надеялась, что УЕФА будет вне политики. Мы не знаем, какими рычагами на них давили и какой прессинг на них оказывали. Если откинуть это давление, то здравый смысл бы восторжествовал», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что подобные политические явления будут отвлекать болельщиков от спортивной составляющей соревнований.

«Для меня, как для болельщика, важно, чтобы меня ничего не отвлекало от спорта. Я должна думать о футболе, а не о политике. Такими акциями отвлекают от спорта. Все должны быть сосредоточены именно на спорте. Это праздник футбола, а его используют для других целей», — добавила Журова.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

(Владимир Пушкарев)