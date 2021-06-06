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В России за сутки выявили 9 163 новых случая коронавируса

6 июня 2021, 11:34
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 9 163 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 369 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 936), Санкт-Петербурге (861), Московской области (773), Нижегородской области (161) и Ростовской области (157).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 126 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 787 летальных исходов, выздоровели 4 736 446 человек.

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