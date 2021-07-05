Известный комментатор Казаков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
12:30
Известный комментатор Илья Казаков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова.
«Любил. Люблю. И буду любить. Владимир Валентинович, спасибо вам и не только за фильмы», — написал Казаков в Instagram.
Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
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