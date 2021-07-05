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Известный комментатор Казаков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

12:30
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Известный комментатор Илья Казаков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова.

«Любил. Люблю. И буду любить. Владимир Валентинович, спасибо вам и не только за фильмы», — написал Казаков в Instagram.

Публикация от Илья Казаков (@kazakovilya1)

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

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Иван Шитик все материалы автора

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