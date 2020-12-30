Главное о коронавирусе в России и мире на 30 декабря: статистика и факты

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 29 235 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 105), Санкт-Петербурге (3 764), Московской области (1 608), Нижегородской области (503) и Свердловской области (406).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 131 550 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровело 2 525 418 человек.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более миллиона россиян находятся под наблюдением из-за подтвержденных контактов с заразившимися коронавирусом.

— Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разблокировать льготные проездные пенсионерам после вакцинации.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 30 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 82 394 794.

Первое место по числу зараженных занимают США — 19 977 704 человека. Далее идут Индия (10 245 326) и Бразилия (7 564 117).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 346 579. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (192 716) и Индия (148 475).

— Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале вакцинации от коронавируса в стране.

— Саудовская Аравия продлила закрытие границ из-за нового штамма коронавируса до 5 января 2021 года.