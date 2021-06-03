Главное о коронавирусе в России и мире на 3 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 933 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 383 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 876), Санкт-Петербурге (841), Московской области (770), Ростовской области (158) и Нижегородской области (155).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 099 182 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 660 летальных исходов, выздоровели 4 711 982 человека.

— В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 3 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 172 449 419.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 154 305 человек. Далее идут Индия (28 441 986) и Бразилия (16 720 081).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 611 020. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (467 706) и Индия (338 013).

— В южной столице Вьетнама ввели тотальный карантин. Ограничено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа предприятий сферы обслуживания, за исключением аптек, магазинов, торгующих продуктами питания.

— В Перу пересмотрели данные о погибших от COVID-19. По официальной информации, на сегодня в стране зафиксировано более 180 тыс. летальных случаев, хотя еще 30 мая этот показатель составлял 69 342. После того как новые данные были обнародованы властями, страна стала лидером по смертности на душу населения в мире. Пробелы в подсчетах связывают в том числе с нехваткой тестов.