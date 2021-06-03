В России за сутки выявили 8 933 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 933 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 383 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 876), Санкт-Петербурге (841), Московской области (770), Ростовской области (158) и Нижегородской области (155).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 099 182 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 660 летальных исходов, выздоровели 4 711 982 человека.