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Дополнительные «Сапсаны» пустят во время Евро-2020

12:36
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Дополнительные «Сапсаны» совершат рейсы во время чемпионата Европы-2020, сообщается на официальном сайте РЖД.

«В дни повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом и Москвой в связи с матчами чемпионата Европы по футболу назначаются дополнительные поезда», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://www.rzd.ru/ru/9284/page/3102?id=263163

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