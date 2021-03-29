Главное о коронавирусе в России и мире на 29 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник, 29 марта, за последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 612), Санкт-Петербурге (697), Московской области (595), Нижегородской области (291) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 29 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 127 838 745.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 962 803 человека. Далее идут Бразилия (12 534 688) и Индия (12 039 644).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 562 526. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (312 299) и Мексика (201 623).

— Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии. В частности, те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе.

— В Румынии вступили в силу новые меры против распространения COVID-19. В частности, в населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные вводится комендантский час с 20:00 вместо 22:00.

— Германия включила Францию в зону повышенного риска коронавируса. Это в том числе означает 10-дневный карантин для прибывающих. Во Франции в последнюю неделю среднее число новых инфицированных превышает 200 человек на 100 тыс.