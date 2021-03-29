В России выявили 8 711 новых случаев коронавируса

По состоянию на понедельник, 29 марта, за последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 612), Санкт-Петербурге (697), Московской области (595), Нижегородской области (291) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.