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В России выявили 8 711 новых случаев коронавируса

11:29
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на понедельник, 29 марта, за последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 612), Санкт-Петербурге (697), Московской области (595), Нижегородской области (291) и Ростовской области (242).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2680

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