В России выявили 8 711 новых случаев коронавируса
11:29
По состоянию на понедельник, 29 марта, за последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 612), Санкт-Петербурге (697), Московской области (595), Нижегородской области (291) и Ростовской области (242).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.
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