В России зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник лайт»

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса «Спутник лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Как сообщил журналистам в понедельник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в Минздрав поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт».

«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Напомним, президент России Владимир Путин 28 марта сообщил, что нынешние темпы вакцинации россиян от коронавируса позволят приобрести коллективный иммунитет к концу лета.

По его словам, для этого нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения.

«Спутник Лайт» — облегченный вариант препарата «Спутник V», он состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.

27 февраля 2021 года в Москве началась вакцинация участников исследования вакцины.

?В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона», а также вакцина «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН.