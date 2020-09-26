Главное о коронавирусе в России и мире на 26 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 004 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232), Московской области (204), Ростовской области (189) и Нижегородской области (166).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 751 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.

— Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент не идет речи о введении ограничений в связи с распространением коронавируса на общероссийском уровне.

— Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что власти столицы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом, а также возвращать в строй законсервированные после летнего спада заражаемости обсерваторы.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 26 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 32 792 505.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 244 184 человека. Далее идут Индия (5 908 748) и Бразилия (4 692 579).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (208 440), Бразилия (140 709), Индия (93 440) и Мексика (75 844).

— Из-за коронавируса в Бразилии приняли решение отказаться от ежегодного традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, который был запланирован на февраль 2021 года.