Главное о коронавирусе в России и мире на 23 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник 23 марта, за последние сутки в России выявлено 8 457 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 860 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 042), Санкт-Петербурге (812), Московской области (513), Нижегородской области (335) и Ростовской области (239).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 474 610 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 818 летальных исходов, выздоровели 4 088 045 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 23 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 124 338 690.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 576 962 человек. Далее идут Бразилия (12 051 619) и Индия (11 686 796).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 555 945. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (295 685) и Мексика (198 289).

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