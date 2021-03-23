В России выявлено менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

По состоянию на вторник 23 марта, за последние сутки в России выявлено 8 457 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 860 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 042), Санкт-Петербурге (812), Московской области (513), Нижегородской области (335) и Ростовской области (239).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 474 610 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 818 летальных исходов, выздоровели 4 088 045 человек.