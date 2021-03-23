Хэмилтон отреагировал на драку слонов в российском цирке
15:58
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон в Instagram опубликовал пост, в котором возмутился произошедшим в цирке Казани.
Ранее, 22 марта во время выступления шоу "Шоу слонов" животные устроили драку. Слоны повалились на первые ряды зрительских мест. Люди в ужасе начали разбегаться, хотя слоны и не пытались к ним приблизиться. Сообщается, что пострадавших людей нет.
«Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?» – написал Хэмилтон.
Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон является вегетарианцем и на протяжении долгого времени поддерживает движение за отмену использования животных в цирковых представлениях.
Сторис Льюиса Хэмилтона. Фото Instagram
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