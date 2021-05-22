Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая пришла к специалисту вместе с подругой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их в подъезде с оружием. Женщины спросили у него, зачем он взял пистолет, после чего тренер выстрелил одной из них в голову.

Пострадавшая была госпитализирована, она тоже работала тренером по фигурному катанию. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.