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Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

11:36
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В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая пришла к специалисту вместе с подругой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их в подъезде с оружием. Женщины спросили у него, зачем он взял пистолет, после чего тренер выстрелил одной из них в голову.

Пострадавшая была госпитализирована, она тоже работала тренером по фигурному катанию. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/837146-trener-po-figurnomu-kataniiu-vystrelil-v-golovu-zhenshchine

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