Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову
11:36
В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшая пришла к специалисту вместе с подругой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их в подъезде с оружием. Женщины спросили у него, зачем он взял пистолет, после чего тренер выстрелил одной из них в голову.
Пострадавшая была госпитализирована, она тоже работала тренером по фигурному катанию. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/837146-trener-po-figurnomu-kataniiu-vystrelil-v-golovu-zhenshchine
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