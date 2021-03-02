Главное о коронавирусе в России и мире на 2 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 2 марта, за последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 277), Санкт-Петербурге (937), Московской области (617), Нижегородской области (383) и Воронежской области (291).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, выздоровели 3 838 040 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 115 031 551.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 314 254 человек. Далее идут Индия (11 124 527) и Бразилия (10 589 608).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 527 526. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (255 836) и Мексика (186 152).

— В Эстонии введены новые ограничения из-за коронавируса: запрещены публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 06:00. Спа и сауны будут закрыты до 28 марта.

— В Словакии введут комендантский час с 3 марта, а ношение респираторов во всех общественных местах станет обязательным с 15 марта. Если ситуация с COVID-19 не улучшится, то власти объявят тотальный локдаун.

— Чешские власти ограничили передвижение жителей страны районами проживания. Чтобы покинуть район, требуется документ, подтверждающий данную необходимость.