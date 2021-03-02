Ловчев пожелал здоровья Романцеву, который перенес операцию на сердце

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» новость о госпитализации Олега Романцева.

«Дай бог здоровья Олегу Ивановичу! Большой футбол, большой спорт к этому приводит. Мы насилуем организм, а аукается это позже, в возрасте за 60. У меня был инфаркт 12 лет назад, сделал шунтирование. Слава богу, все нормально сейчас. Наверное, вовремя это сделал», — сказал Ловчев «СЭ».

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых. Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес операцию.

(Константин Колмаков)