По состоянию на вторник, 2 марта, за последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 277), Санкт-Петербурге (937), Московской области (617), Нижегородской области (383) и Воронежской области (291).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, выздоровели 3 838 040 человек.