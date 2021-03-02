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В России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса

11:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на вторник, 2 марта, за последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 277), Санкт-Петербурге (937), Московской области (617), Нижегородской области (383) и Воронежской области (291).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов, выздоровели 3 838 040 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2538

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