Главное о коронавирусе в России и мире на 18 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 18 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 391 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 252), Санкт-Петербурге (695), Московской области (591), Ростовской области (240) и Нижегородской области (204).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 702 101 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 582 летальных исхода, выздоровели 4 326 780 человек.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 141 350 664.

Первое место по числу зараженных занимают США — 32 361 280 человек. Далее идут Индия (14 788 109) и Бразилия (13 900 134).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 580 756. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (371 889) и Мексика (212 228).

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