Главное о коронавирусе в России и мире на 18 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на воскресенье, 18 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 391 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 252), Санкт-Петербурге (695), Московской области (591), Ростовской области (240) и Нижегородской области (204).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 702 101 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 582 летальных исхода, выздоровели 4 326 780 человек.
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Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 141 350 664.
Первое место по числу зараженных занимают США — 32 361 280 человек. Далее идут Индия (14 788 109) и Бразилия (13 900 134).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 580 756. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (371 889) и Мексика (212 228).
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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