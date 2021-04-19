В России выявили 8 589 новых случаев коронавируса

По состоянию на понедельник, 19 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 818 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 279), Санкт-Петербурге (692), Московской области (592), Ростовской области (237) и Нижегородской области (201).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 710 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 928 летальных исходов, выздоровели 4 333 598 человек.