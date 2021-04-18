В России выявили 8 632 случая коронавируса за сутки

По состоянию на воскресенье, 18 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 391 человек, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 252), Санкт-Петербурге (695), Московской области (591), Ростовской области (240) и Нижегородской области (204).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 702 101 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 582 летальных исхода, выздоровели 4 326 780 человек.