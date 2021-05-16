Главное о коронавирусе в России и мире на 16 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 554 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 573 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 789), Санкт-Петербурге (767), Московской области (672), Ростовской области (203) и Нижегородской области (138).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 115 871 летальный исход, выздоровели 4 556 073 человека.

— Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк получила вторую дозу российской вакцины «Спутник V». На вакцинацию Влк пришла в футболке с портретом российского президента Владимира Путина и надписью «Решу одним мигом».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 16 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 163 198 683.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 695 916 человек. Далее идут Индия (24 684 077) и Бразилия (15 590 613).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 599 863. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (434 852) и Индия (270 319).

— Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в четвертый раз продлили действующий в Дели карантин, теперь он продлен до 24 мая.

— Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».