Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Главное о коронавирусе в России и мире на 16 мая: статистика и факты

11:30
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 554 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 573 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 789), Санкт-Петербурге (767), Московской области (672), Ростовской области (203) и Нижегородской области (138).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 115 871 летальный исход, выздоровели 4 556 073 человека.

— Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк получила вторую дозу российской вакцины «Спутник V». На вакцинацию Влк пришла в футболке с портретом российского президента Владимира Путина и надписью «Решу одним мигом».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 16 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 163 198 683.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 695 916 человек. Далее идут Индия (24 684 077) и Бразилия (15 590 613).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 599 863. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (434 852) и Индия (270 319).

— Власти индийской столицы из-за роста случаев коронавируса в четвертый раз продлили действующий в Дели карантин, теперь он продлен до 24 мая.

— Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Спартак» в шаге от контракта с Руем Виторией. Но выбор в пользу Фонсеки логичнее
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
«Тамбов» — «Зенит»: гости сыграют без легионеров
Месси хочет получать в «Манчестер Сити» 25 миллионов фунтов в год

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное