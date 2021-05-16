В России за сутки выявили 8 554 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 554 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 573 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 789), Санкт-Петербурге (767), Московской области (672), Ростовской области (203) и Нижегородской области (138).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 115 871 летальный исход, выздоровели 4 556 073 человека.