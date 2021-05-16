Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявили 8 554 новых случая коронавируса

11:20
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

За последние сутки в России выявлено 8 554 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 573 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 789), Санкт-Петербурге (767), Московской области (672), Ростовской области (203) и Нижегородской области (138).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 115 871 летальный исход, выздоровели 4 556 073 человека.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Чарльз Оливейра 11 лет в UFC шел к титульному бою. Сожрал обидчика Чендлера за две минуты, дважды сдавался от ударов
Европарламент озвучил пять принципов отношений с Россией
Мать прочитала переписку дочери и узнала, что ее изнасиловал дворник
Голая дочь Толкалиной в рваных коготках — фото

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное