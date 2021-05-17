В России за сутки выявлено 9 328 новых случаев коронавируса
11:45
За последние сутки в России выявлено 9 328 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 16,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 573), Санкт-Петербурге (763), Московской области (701), Ростовской области (202) и Нижегородской области (136).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 949 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 211 летальных исходов, выздоровели 4 563 254 человека.
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