В России за сутки выявлено 9 328 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 328 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 573), Санкт-Петербурге (763), Московской области (701), Ростовской области (202) и Нижегородской области (136).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 949 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 116 211 летальных исходов, выздоровели 4 563 254 человека.