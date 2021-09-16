В России за сутки выявлено 19 594 случая заражения коронавирусом
11:50
За последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.
Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Московской области (768), Свердловской области (508) и Воронежской области (481)
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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