В России за сутки выявлено 19 594 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Московской области (768), Свердловской области (508) и Воронежской области (481)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.