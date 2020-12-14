Главное о коронавирусе в России и мире на 14 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 145), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 372), Нижегородской области (494) и Архангельской области (396).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 13 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 72 691 995.

Первое место по числу зараженных занимают США — 16 737 267 человек. Далее идут Индия (9 884 716) и Бразилия (6 901 990).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 306 495. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (181 419) и Индия (143 393).

— Правительство Германии планирует ввести жёсткий карантин сразу после Рождества, значительно усилив существующие ограничения. По данным СМИ, с 27 декабря по 3 или 10 января будут работать только супермаркеты, а школьные каникулы продлят.

— Общенациональный карантин в Греции продлён до 7 января. Остаются закрытыми школы, суды, рестораны, под запретом развлечения и спортивные мероприятия. Запрещены поездки между префектурами, сохраняется требование об удалённой работе.

— Правительство Канады закупило вакцину от коронавируса в количестве, необходимом для вакцинации 154 млн человек, в то время как население страны составляет менее 40 млн человек. Первые канадцы будут вакцинированы на следующей неделе, если будет получено разрешение Минздрава.