Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Москве из-за распространения коронавируса продлили выходные до 19 июня

15:23
Сергей Собянин. Фото Портал мэрии Москвы
Сергей Собянин. Фото Портал мэрии Москвы

За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась, информирует Оперштаб Москвы. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.

Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой другие решения.

С 13 июня работодателям рекомендуется:

- перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку;

- принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.

С 13 по 20 июня приостанавливается:

- посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат;

- оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке;

- использование на территориях парковых территорий объектов городской инфраструктуры.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Уэльс — Швейцария, Евро-2020: где смотреть прямую трансляцию матча
Бельгия — Россия: прогноз Валерия Сюткина на матч Евро-2020
В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца
Евро-2020: результат матча 11 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд