В Москве из-за распространения коронавируса продлили выходные до 19 июня

За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась, информирует Оперштаб Москвы. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.

Чтобы приостановить рост заболеваемости, Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.

Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой другие решения.

С 13 июня работодателям рекомендуется:

- перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку;

- принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

С 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.

С 13 по 20 июня приостанавливается:

- посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат;

- оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке;

- использование на территориях парковых территорий объектов городской инфраструктуры.