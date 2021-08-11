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Новости   //    Общество

Суд арестовал два автомобиля Аланы Мамаевой

15:05
Павел и Алана Мамаевы. Фото Виталий Тимкив
Павел и Алана Мамаевы. Фото Виталий Тимкив
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Ростовский суд арестовал автомобили Аланы Мамаевой, экс-жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщает Mash.

Адвокат хавбека потребовал у суда не делить имущество пополам, так как Алана Мамаева не работает, в связи с чем были арестованы Range Rover Evoque long и Bentley Continental.

Напомним, Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

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Сергей Разин все материалы автора

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