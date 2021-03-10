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В России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса

11:28
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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По состоянию на среду, 10 марта, за последние сутки в России выявлено 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 116), Санкт-Петербурге (959), Нижегородской области (378), Московской области (291) и Ростовской области (258).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2579

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