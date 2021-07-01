Главное о коронавирусе в России и мире на 1 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Впервые с 17 января за сутки выявлено более 23 тысяч новых случаев. Из них 14,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7597), Московской области (2663), Санкт-Петербурге (1612), Нижегородской области (378) и Брянской области (320).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 человек.

— Власти Москвы совместно с Минздравом России выработали порядок ревакцинации от COVID-19. С 1 июля пройти ревакцинацию можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 1 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 182 996 478.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 540 845 человек. Далее идут Индия (30 411 634) и Бразилия (18 559 164).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 620 249. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (518 246) и Индия (399 475).

— В Токио за три недели до Олимпийских игр выявлен рекордный за месяц прирост заражений COVID-19.

— Французский научный совет ожидает в сентябре четвертую волну коронавируса, которая может стать опаснее всех предыдущих из-за распространения в республике штамма «Дельта плюс»