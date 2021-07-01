В Москве за сутки зафиксировали более 7 тысяч новых случаев коронавируса
11:47
За последние сутки в России выявлено 7597 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
За прошлые сутки в столице было зафиксировано 5823 новых случая.
Всего в Москве выявлено 1 365 812 случаев коронавируса. 1 164 653 человека выздоровели, 22 556 — умерли.
На сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 человек.
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