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В Москве за сутки зафиксировали более 7 тысяч новых случаев коронавируса

11:47
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
Коронавирус в Москве. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 7597 новых случаев коронавируса, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За прошлые сутки в столице было зафиксировано 5823 новых случая.

Всего в Москве выявлено 1 365 812 случаев коронавируса. 1 164 653 человека выздоровели, 22 556 — умерли.

На сегодняшний день в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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