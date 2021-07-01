Песков: «Вспышка коронавируса диктует необходимость жестких мер»
15:11
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер.
«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — заявил Песков в интервью Первому каналу в четверг.
За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7597) и Московской области (2663).
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Минздрав РФ выработал порядок ревакцинации от коронавируса.
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