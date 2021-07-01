Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Песков: «Вспышка коронавируса диктует необходимость жестких мер»

15:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость жестких мер.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — заявил Песков в интервью Первому каналу в четверг.

За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7597) и Московской области (2663).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Минздрав РФ выработал порядок ревакцинации от коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
В раде признали потерю «морального превосходства» Украины
"Вези меня, петух": женщина из ХМАО устроила драку с таксистом
Почему обычная болезнь обернулась комой для МакSим
vs
2
Офсайд